Albstadt Das Thema heißt Innovation

Albstadt/Sigmaringen. Im Rahmen der Vortragsreihe "Hochschule im Gespräch" an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen hält am Dienstag, 10. Oktober, Uwe Sachse, Professor an der Fakultät "Business Science and Management", im Hörsaal 620 auf dem Sigmaringer Campus einen Vortrag mit dem Titel "Entrepreneurship und Innovation – Stand der Forschung und Handlungsempfehlung für die Praxis". Darin legt er dar, wie die Praxis von der noch jungen Entrepreneurship-Theorie profitieren kann. Vorwissen ist nicht erforderlich, die Teilnahme kostenfrei, Beginn um 19.15 Uhr.