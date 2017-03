Albstadt Das Statistische Landesamt will es wissen

Albstadt. In Albstadt sind derzeit Emissäre des Statistischen Landesamtes unterwegs, die im Rahmen eines Mikrozensus ausgewählte Haushalte aufsuchen. Der Mikrozensus ist eine amtliche Haushaltsbefragung, bei der statistische Daten zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bevölkerung erhoben werden. Diese dienen als Grundlage für politische, wirtschaftliche und soziale Entscheidungen in Bund und Ländern, stehen aber auch Wissenschaft, Presse und interessierten Bürgern zur Verfügung. Die Interviewer verrichten ihre Arbeit kontinuierlich und verteilen sie über das ganze Jahr. Wer befragt wird, darüber entscheidet ein mathematisches Zufallsverfahren: Zunächst werden Gebäude beziehungsweise Gebäudeteile gezogen; danach ermitteln Erhebungsbeauftragte vor Ort, wer in den ausgewählten Gebäuden wohnt, und schicken den Erwählten ein Ankündigungsschreiben mit Terminvorschlag. Diese werden innerhalb von fünf aufeinander folgenden Jahren bis zu viermal im Rahmen des Mikrozensus befragt und sind auskunftspflichtig.