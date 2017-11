Ende auf dem Segelfluggelände: Die Segeflieger des Luftsportvereins Degerfeld haben ihre Maschinen eingepackt – die Saison ist vorbei. Am Samstag packten die Piloten ihre Maschinen in die Transportanhänger und machten die Anlagen winterfest. In den nächsten Monaten ist die Werkstatt-Mannschaft dabei, die 15 Vereinsflugzeuge zu inspizieren und zu warten. Die Weihnachtsfeier beginnt am Samstag, 9. Dezember, um 15 Uhr in der Gaststätte "Il Delta". Foto: Schädlich