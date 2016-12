Albstadt Das Rückrat des Zollernalb-Klinikums

Ein sehr schönes Zitat von Konfuzius lautet: "Wähle einen Beruf, den du liebst, und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten." In der heutigen schnelllebigen Zeit seien langjährige Dienstjubiläen keine Selbstverständlichkeit, heißt es in einer Mitteilung der Klinik. Vielmehr seien sie etwas ganz Besonderes und Seltenes.

16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Zollernalb Klinikums Albstadt sind zum 25. Dienstjubiläum ausgezeichnet worden. Eine Mitarbeiterin ist bereits seit 40 Jahren am Klinikum angestellt. Außerdem wurden sieben Mitarbeiter nach ihrer langjährigen Tätigkeit in den Ruhestand verabschiedet.

Insbesondere bei den häufigen Veränderungen im Gesundheitswesen sei es für die Arbeitsbewältigung erforderlich, dass sich jeder Mitarbeiter in personeller, struktureller, funktioneller oder fachlicher Art und Weise auf die neuen Rahmenbedingungen immer wieder neu einstelle, heißt es in der Mitteilung weiter. Für jeden Betrieb seien daher gut motivierte Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung ein Gewinn.