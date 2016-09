Albstadt Das Risiko hat sich gelohnt

Albstadt-Tailfingen. Mit rund 5000 Quadratmetern Nutzfläche ist die neue Halle etwa anderthalbmal so groß wie die alte. Bei der Eröffnungsfeier, der neben den tschechischen Mitarbeitern – es sind 70 an der Zahl – auch rund 20 Mitarbeiter aus dem Albstädter Stammwerk und drei Kollegen von Mayer & Cie. China in Shanghai beiwohnten, ließ Geschäftsführer Benjamin Mayer die Geschichte des tschechischen Engagements von Mayer & Cie. Revue passieren.

Das Tailfinger Unternehmen hatte 2011 den insolventen tschechischen Strickmaschinenhersteller Amtek erworben – eine recht couragierte Entscheidung, denn Mayer & Cie. kam seinerseits selbst erst aus einer Plan-Insolvenz. Der Entschluss, dem wachsenden Wettbewerbsdruck durch Investitionen in Tschechien zu begegnen, sollte sich jedoch als richtig und als ein Schlüssel zum erfolgreichen wirtschaftlichen Wiederaufstieg erweisen.

Anfangs waren nur einzelne Baugruppen am neuen Standort gefertigt – noch heute, so Benjamin Mayer, sei MCZ wichtigster Zulieferer der Werke in Albstadt und in China –, 2012 lief die Fertigung kompletter Strickmaschinen in Vsetín an, und 2013, nur zwei Jahre nach Übernahme, wurde bereits ein Viertel aller Mayer-Maschinen im tschechischen Werk montiert, und mittlerweile ist der Anteil auf ein Drittel gestiegen.