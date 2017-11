Albstadt Das Leben rollt manchmal weg wie ein Ball

Mit ihrem Mann hat die gebürtige Französin immer nur Französisch gesprochen und bewundert heute, da sie in Deutschland lebt, beispielsweise die Türkinnen, die gut Deutsch sprechen. Ihr Buch gibt es noch nicht in Französisch – zu gerne hätte sie es ihren Geschwistern geschenkt. Dann fügt sie schmunzelnd hinzu: "Vielleicht ist es ja besser so."

Den feierlichen Rahmen für die Lesung schufen Renate Musat an der Violine und Jan Luca Diebold am Klavier mit Stücken wie "Berceuse", "The Entertainer", "Schindlers Liste" und "Nocturne". Die Bewirtung übernahm der Arbeitskreis Chambéry.