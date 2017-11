Albstadt Das Landschaftsbild der Alb

Albstadt-Ebingen. Mit der Ausstellung würdigt das Haus eine der wegweisenden deutschen Malerinnen des 20. Jahrhunderts, zu deren bevorzugten Motiven nicht zuletzt das Landschaftsbild der Schwäbischen Alb zählte. Auch das beliebteste Werk des Kunstmuseums, Maria Caspar-Filsers "Schneeschmelze" aus dem Jahr 1909, wird aus diesem Anlass wieder öffentlich zu sehen sein.

Maria Caspar-Filser (1878–1968) erwarb ihr Renommee mit Landschaftsbildern und war von 1912 bis 1936 an den meisten wichtigen Ausstellungen moderner Kunst in Deutschland beteiligt. 1925 ernannte der Freistaat Bayern sie als erste deutsche Malerin zur Professorin der Bildenden Künste, während ihr Werk von 1937 bis 1945 als entartet geächtet wurde. Maßgebliche Anregungen für ihre Arbeit bezog sie von ihren Wirkungsstätten auf der Schwäbischen Alb und in Bayern sowie aus Italien, das zu ihren Lieblingsreisezielen zählte.

Die Ausstellung "Maria Caspar-Filser – Landschaften" lenkt das Augenmerk auf diesen zentralen Komplex im Œuvre der Künstlerin mit zum Teil selten gezeigten Gemälden und Lithografien aus den Beständen des Kunstmuseums Albstadt, die um ausgesuchte Leihgaben ergänzt werden.