Albstadt Das Kamel ist eigentlich ein Schiffstau

Albstadt-Ebingen. Wir wirkt der reformatorische Gedanke heute fort? Worüber hat Luther bei Tisch gesprochen? Und welche Schwierigkeiten waren mit seiner Bibelübersetzung verbunden, welche Fehler die Folge? Schüler der Schlossberg-Realschule und des Gymnasiums Ebingen sowie der Realschule Meßstetten haben sich all das genauer angeschaut für das Projekt "organ@school2017", initiiert vom Ebinger Martinskantor Steffen Mark Schwarz, und ihre Ergebnisse unter dem Motto "Wissen in Resonanz" in der Martinskirche vorgestellt.

Luther – "wer war dieser Typ überhaupt?" Ein äußerst lebensfroher, den sich seine Familie und Freunde so gar nicht im Kloster vorstellen konnten. Das haben Schüler von Ute Leins an der Schlossbergrealschule herausgefunden und das in die heutige Zeit übersetzt, was den Reformator in seiner Zeit bewegt hat, wobei sie Geschichtliches – die damalige Vielstaaterei, die Pest, das Analphabetentum und Informationen zum Ostmittelhochdeutschen, Luthers Sprache – mit einfließen ließen.

Die Zuhörer erfuhren, was Luthers Hauptkritikpunkt an seiner Kirche war: der Ablasshandel. Und was – eben deshalb – die zentrale Botschaft seiner 95 Thesen war: die Rechtfertigungslehre. "Der Mensch erlangt Gerechtigkeit allein durch die Gnade Gottes, nicht durch gute Werke."