Albstadt Das junge Mädchen auf der Brücke war genau die Richtige

Albstadt-Ebingen. Ausgerechnet am Vorabend seines runden Geburtstages geht es Rudolf Braun nicht so gut. Die Schmerzen sind stärker als sonst. "Ausgerechnet heute", schimpft er. "Das war von Anfang an so, aber mit den Jahren ist es schlimmer geworden." Der Schmerz ist ein Phantomschmerz – der linke Ärmel von Rudolf Braun ist leer, seit 74 Jahren. Heute wird Braun 95 Jahre alt.