Albstadt Das jüngste Gericht: wie die Steuerprüfung

Das ganze Jahr hat er Unsinn gemacht, und jetzt muss er ihn auch noch versteuern. Also macht er sie auf der Bühne, seine Steuererklärung. Ein Mann und eine Steuer. Ein Steuermann, der als perfekter Antikabarettist seine Gedanken pointiert, äußerst sprachsensibel formuliert und dafür unter anderem den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg gewann. Was nach dem Ende des Abends dabei herauskommt, ist kein einziges ausgefülltes Formular, dafür ein tiefschwarzer, bissiger und trotzdem irgend wie liebevoller Blick auf den Sinn und Unsinn des Lebens. So treiben ihn die Kästchen in den grünen Bögen von der Erinnerung an seine erste Liebe und an seine erste Lüge über apokalyptische Visionen bis zum jüngsten Gericht – das erstaunlicherweise einer Steuerprüfung gleicht.

Karten gibt es im Kräuterkasten zu den üblichen Öffnungszeiten, unter Telefon 07431/37 49 oder 07431/ 73 7 43 sowie an der Abendkasse.