Albstadt Das Internet wird endlich schnell

Die Deutsche Telekom hat rund eine Million Euro in mehr als 30 neue Verteilerkästen für das VDSL-Netz investiert; in Burgfelden steigt das maximale Tempo beim Herunterladen auf bis zu 50 Megabit pro Sekunde, im Vorwahlbereich 07432 in den Stadtteilen Tailfingen, Truchtelfingen und Onstmettingen auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde. Künftig ist es möglich, gleichzeitig zu telefonieren, zu surfen und fernzusehen; auch das Streamen von Musik und Videos oder das Speichern in der Cloud wird wesentlich bequemer.

Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass man Kunde der deutschen Telekom oder eines Providers ist, der Netznutzungsrechte besitzt. Die Deutsche Telekom veranstaltet zwei Informationsabende, bei denen sie die neue Technik, ihren Service und die Tarife vorstellt. Der erste findet schon am heutigen Donnerstag, 12. Oktober, in der Zollernalbhalle in Tailfingen statt, der zweite am Donnerstag, 19. Oktober, im Bürgerhaus Burgfelden. Beginn ist in beiden Fällen um 19 Uhr.

Weitere Informationen: www.telekom.de/schneller Telefon (gebührenfrei): Neukunden 0800/3 30 30 00, Kunden 0800/3 30 10 00, kleine und mittlere Unternehmen 0800/3 30 13 00.