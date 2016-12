Eine weihnachtliche Freude haben Mitglieder der katholischen Kirchengemeinde St. Maria in Onstmettingen, Schüler der Klassen fünf und sechs der Schillerschule mit ihrem Religionslehrer Andreas Schwarz und der Schülerchorleiterin Lea Beiter den Bewohnern des Pflegeheimes Benevit bereitet: Das Friedenslicht aus Bethlehem, das jedes Jahr im Advent direkt von der Geburtsgrotte Jesu Christi in Bethlehem ausgesendet wird, reichten sie an die Bewohner des Pflegeheimes weiter. Es soll Zeichen des Friedens und der Verständigung unter allen Menschen sein. Mit der Weitergabe dieses Lichtes wollten die Schüler den Bewohnern des Pflegeheims zeigen, dass sie nicht alleine auf dem Weg sind. Mit Liedern und Texten begleiteten sie die kleine Zeremonie und wurden mit einer kleinen Stärkung belohnt. Alle waren sich nach dieser gelungenen Aktion einig: "Das müssen wir nächstes Jahr wiederholen!" Foto: Spiegler