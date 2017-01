Albstadt Das Experiment geht in Serie

Albstadt-Ebingen. Wann das eigentlich genau war, dass sie zum ersten Mal als "Südlich von Stuttgart" gespielt haben, damals im Cafe "Da Enzo", wissen Christian Baumgärtner und Ralf Gugel nicht mehr so genau. Sehr gut erinnern sie sich dafür daran, wer damals dabei war: Cherry Gehring, ein "hervorragender Sänger und sehr guter Kollege", der vor allem als Mitglied der Band "Pur" bekannt ist.

Bis zu ihm hat sich herumgesprochen, welch großer Erfolg das "Crossover"-Konzert war, das im April 2016 in der Martinskirche Premiere gefeiert hatte. "Viele, die damals keine Zeit hatten, haben sich darüber geärgert", berichtet Dorothea Reuter, die Vorsitzende des Fördervereins Martinskirche. Christian Baumgärtner weiß, dass nicht nur er, sondern alle Beteiligten, noch Monate danach darauf angesprochen wurden. Und zudem hatte das Ereignis einen Zuhörer derart vom Hocker gerissen, dass er sich als Sponsor – ganz anonym – zur Verfügung gestellt hat: alles in allem gute Gründe für eine Neuauflage dieser ungewöhnlichen Musikpräsentation, bei der am Sonntag, 19. März, ab 19 Uhr klassische Musik – auch Kirchenmusik –, Pop und Rock vor dem sakralen Hintergrund der Martinskirche erklingen.

Deren Kantor Steffen Mark Schwarz wird dafür in die Tasten der Rensch-Orgel greifen. Die Sänger Annette Kienzle und Cherry Gehring, Gitarrist Ralf Gugel, Saxofonist Alex Wolpert, Johannes Killinger am Bass, Wolfgang Fischer am Klavier und Christian Baumgärtner am Schlagzeug agieren im Altarraum und Carla Thullner – in klassischem Gesang ausgebildet und inzwischen oft mit "Südlich von Stuttgart" auf der Bühne – schlägt im doppelten Sinn die Brücke: zwischen den Stilrichtungen und zwischen den beiden Etagen des Gotteshauses.