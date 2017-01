Albstadt Das erste Picknick im Leben

Diakon Michael Weimer vertrat beim Empfang die Kirche, aber natürlich auch seine Vinzentinischen Ersthelfer – von ihnen überbrachte er eine erfreuliche Nachricht: Ein Jahr lang wollen die Ersthelfer dem Tafelladens jeden Monat hundert Euro spendieren. Damit lassen sich besondere Kundenwünsche erfüllen, auch zur Freude des Personals – wenn das keine Win-Win-Situation ist!

Jo Triller, Leiter des Amts für Familie, Bildung, Sport und Soziales, gab statt Gemeinplätzen lieber eine Geschichte zum Besten. In dieser bastelt ein Vater, der keine Lust hat, mit seinem Sohn zu spielen, diesem ein Puzzle, indem er ein Foto des Planeten Erde in Fetzen reißt. Der Junge ist im Handumdrehen fertig. Wie er das so schnell geschafft hat? Ganz einfach: "Auf der Rückseite war ein Mensch", antwortet das Kind. Die Moral: Ist der Mensch in Ordnung, ist es auch die Erde – und umgekehrt.

Weitere Geschichten folgten: Ehe das Buffet eröffnet wurde, erzählte Elvira Mießner Märchen, in denen es ums Wünschen geht: "Der Wunsch des Webers" aus Indien, "In Hülle und Fülle" aus Dänemark, "Die drei Wunschnüsse" aus England und "Das besprochene Wasser" aus Russland.