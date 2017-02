Albstadt Das Erbe von Vögele

Albstadt-Ebingen. Ende Januar wurde publik, dass KiK, Tedi und Woolworth, drei Textil-Discounter, deren Mehrheitseigner die Tengelmann-Gruppe ist, sich den Kuchen teilen werden: Von 282 deutschen Vögele-Niederlassungen werden laut Erkenntnissen der Branchenpublikation "Textilwirtschaft" 60 von KiK und 44 von Woolworth übernommen; von Tedi liegen keine Angaben vor.

Wer welche Filiale übernimmt, ist augenscheinlich noch nicht ausgemacht. Auf Anfrage in der Unternehmenszentrale in Pfäffikon in der Schweiz ließ Vögele-Pressesprecherin Nicole Borel den Schwarzwälder Boten am Donnerstag wissen, dass "der Prozess noch am Laufen" sei und man über einzelne Filialen nichts sagen könne. KiK war zu der Auskunft bereit, dass die "rund 60 Filialen" "überwiegend in Süddeutschland" lägen. Genaueres werde man aber erst nach Abschluss der Verhandlungen im zweiten Quartal 2017 sagen können. Woolworth erklärte am Freitag auf Anfrage des Schwarzwälder Boten ebenfalls, dass man sich zu konkreten Standorten noch nicht äußern könne.

Indes erscheint es unwahrscheinlich, dass KiK und Tedi sich weitere Filialen in Ebingen zulegen werden – beide betreiben bereits jeweils eine in Ebingen und eine in Lautlingen. Es gab vor Jahrzehnten eine Woolworth-Niederlassung in der Ebinger Sonnenstraße – am Standort des Alb-Centers – , aber die wurde aufgegeben. Seither hat auch Woolworth den Besitzer gewechselt – ob Standortentscheidungen aus dem vorigen Jahrtausend heute noch eine Rolle spielen, darüber kann man nur spekulieren.