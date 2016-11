Albstadt Das Ende einer Ära

Stetten a. k. M.-Frohnstetten. Die aktive Sangestätigkeit war mangels Nachwuchs bereits vor 20 Jahren eingestellt worden; im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung haben die letzten verbliebenen Mitglieder, zwölf an der Zahl, den Verein wegen fehlender Zukunftsperspektiven offiziell aufgelöst. Wehmut lag über der Runde; schließlich hatten die meisten der Zwölf die Glanzzeiten des Chores noch miterlebt. Doch sie waren sich alle einig darüber, dass es keinen Sinn habe, weiter auf bessere Zeiten zu warten und sich an unrealistische Hoffnungen zu klammern. Vielmehr, so der stellvertretende Vorsitzende Klaus Schönknecht, sei jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, einen Schlusspunkt zu setzen.

Wie Kassierer August Moser mitteilte, ist auch das Vereinsvermögen bis auf einen kleinen Restbestand zusammengeschmolzen – zuletzt hatte man dem Frohnstetter Kindergarten noch einen größeren Betrag gespendet. Auch das Vereinsinventar, so Moser, sei mittlerweile recht überschaubar; beispielsweise habe man das vereinseigene Klavier dem Kirchenchor geschenkt, als der im vergangenen Jahr Jubiläum feierte.

Die Restbestände umfassen Archivalien, Urkunden, Medaillen, die historische Fahne sowie die Noten von etwa 300 Chorsätzen. Zustimmung fand der Vorschlag von August Reiser, Dinge von dorfgeschichtlicher Bedeutung dem Heimatmuseum zu überlassen, das der Albverein derzeit aufbaut.