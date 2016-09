Albstadt Das Ende der Duldsamkeit

Mehr Zündstoff als die Frage nach den Provisorien während der Innenstadtsanoierung birgt die nach dem Endzustand. Schon bei den Bürgerforen wurde kontrovers diskutiert, ob durch die Neugestaltung Parkplätze verloren gehen oder nicht. Die Stadt sagt Nein: Um die 290 Parkplätze, so Staubauamtsleiter Gerhard Penck, habe es vor Beginn der Arbeiten im Sanierungsgebiet gegeben; etwa ebenso viele würden es nach Abschluss aller Arbeiten sein. Allerdings sind da noch ungefähr 30 Parkplätze, die es offiziell gar nicht gibt, die aber seit Jahr und Tag regelmäßig genutzt werden und genutzt werden können, weil die Stadt nachsichtig über die Regelwidrigkeit hinwegsieht.

Aus Sicht des GHV werden diese Parkplätze benötigt, und er sähe es gern, wenn die Stadt weiterhin ein oder beide Augen zudrückte. Die Stadt dagegen ist, wie Penck darlegt aufgrund von Verkehrszählungen zum Ergebnis gelangt, dass die Parkplätze selbst bei Spitzenauslastung – etwa am Freitagvormittag – ausreichen. Sowohl Penck als auch Baubürgermeister Hollauer kündigen ein Ende der Duldsamkeit an: "Wir werden festlegen, was Kurz-, was Anwohner- und was gar kein Parkplatz ist – und wir werden kontrollieren."