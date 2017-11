Albstadt Das dicke Brett Leben

Steiner hat diese Geschichte selbst erlebt; nachzulesen ist sie in seinem Buch "Weltherz". 37-jährig kündigte er seine Stelle als Marketingmanager in einem Online-Start­up, sagte der paradiesischen Monotonie des einsamen Großstadtlebens Adieu und ging auf Weltreise – langsam und ohne festes Ziel. Er lief zum Mount Everest, durchquerte den australischen Kontinent im Zug, reiste in Japan per Anhalter, litt an indischem Fieber, meditierte in einem Kloster in Thailand, fand in Israel das Glück im Zufall und in Indonesien einen Guru.

Intensiv und poetisch, abenteuerlich und zugleich verlockend

Markus Steiner ist im westfälischen Lünen geboren, verbrachte seine Jugend in Bremen und machte dort Abitur, um anschließend in Kiel zu studieren. 2011 kündigte er Job und Wohnung in München und reist seither als Reporter und Autor durch die Welt. Er schreibt Kurzgeschichten, Reportagen und Gedichte, die intensiv und poetisch sind, abenteuerlich und verlockend anmuten – "Weltherz" ist das erste Buch, das er veröffentlicht.