Albstadt Das Debüt der "Traufgänge Gastgeber"

Derzeit sind sie ein halbes Dutzend: Sechs Betriebe aus vier Albstädter Stadtteilen, das Brauhaus Zollern­alb, das Café Früholz und der Gasthof zum Süßen Grund in Ebingen, das "Alte Bahnhöfle" in Truchtelfingen, das Onstmettinger Nägelehaus und die zwischen Laufen und Lautlingen gelegene Traufganghütte Brunnental, haben es sich zum Ziel gesetzt, den landschaftlichen und Naturschönheiten der Albstätder Premiumwanderwege vergleichbare gastronomische Angebote zur Seite zu stellen, die Traufgänge – so der Slogan – auch "kulinarisch erlebbar zu machen" und außerdem eine Infrastruktur für jene Touristen zur Verfügung zu stellen, die den Löwenanteil der Fremdenverkehrsgäste in Albstadt stellen: Wanderer und Mountainbiker. Einen Namen haben sie sich auch gegeben: "Traufgänge Gastgeber".

Was qualifiziert einen Gastronomen für dieses Label? Erstens Qualität in Sachen Essen und Trinken: Alle sechs Gastgeber weisen sich durch das Prädikat "Schmeck den Süden" als Anbieter hochwertiger regionaler Küchenprodukte aus. Zweitens: "wanderbarer" Service – alle Sechs haben sich von der Organisation "Wanderbares Deutschland" zertifizieren lassen. Drittens: Fahrradfreundlichkeit in Gestalt von überdachten Abstellmöglichkeiten, Trockenräumen, kohlenhydrat- und vitaminreichen Speiseangeboten, Reparatursets und Steckdosen für die E-Bike-Akkus. Hinzu kommt eine weitere wichtige Voraussetzung: Bereitschaft zu Kooperation und Vernetzung. Die "Traufgänge Gastgeber" beabsichtigen, regelmäßig Aktionen zu veranstalten; fürs Frühjahr ist eine "Bärlauch-Woche" geplant, für den Herbst eine "Wald- und Wiesenwoche", und dazwischen soll auch noch Platz für einen "Traufgänge-Wandersommer" sein. Wer sich "Traufgänge Gastgeber" nennen will, muss da mit von der Partie sein.

Die Herausforderung, die als nächste ansteht, heißt indes CMT: Am Montag, 16. Januar, um 13.30 Uhr werden sich die "Gastgeber" am Stand 6B70 in der Halle 6 der Neuen Messe Stuttgart – "Traufgänge Albstadt" – erstmals der Öffentlichkeit präsentieren, unter Mitwirkung von Oberbürgermeister Klaus Konzelmann und Vertretern der Dehoga Baden-Württemberg – und in Gegenwart von Landesjustizminister Guido Wolf. Wie stellt sich ein Gastronom sinnvollerweise vor? Natürlich indem er kulinarische Glanzlichter setzt: Als da wären Wurst- und Rindfleischsalat, Petit Four, Milchreis von der Gerste, Ochsenfleisch auf buntem Linsengemüse und dazu selbstgebrautes Winterbier mit dezent erhöhter Stammwürze – alles aus Albstadt, alles gut und alles kalt: Für warme Küche fehlen in der Messehalle die Voraussetzungen.