Albstadt Damit Gutes erhalten bleibt

Nachhaltigkeit – das gilt aber auch für die zweite Säule der Stiftung, die Kirchenmusik. Allein von der guten Vernetzung von Martinskantor Steffen Mark Schwarz hängt bisher vieles von dem ab, was das Musik- und Kulturprogramm bereichert und viele Zuhörer – nicht nur evangelische Christen – in die Kirchen bringt. "Zudem gehört die Kirchenmusik zum Verkündigungsauftrag", betont Schwaiger. Und dass die Pflege von Instrumenten wie der Rensch-Orgel in der Martinskirche, deren Ausreinigung nicht mehr fern ist, teuer werden kann, ist ebenfalls bekannt.

Das Finanzamt will nicht mitverdienen

Die evangelischen Gemeinden haben daher einen Ausschuss gegründet, um die Stiftung mit den zwei Säulen vorzubereiten: Kirchen und Musik. Doch nun geht die Arbeit erst richtig los, denn Stifter wollen erst einmal gefunden werden.

2500 Euro Einlage pro Person, Familie oder Verein erhoffen sich die Initiatoren. Bis zu einer Million – auf zehn Jahre verteilt – ist die Einlage steuerlich absetzbar, und auch von Einlagen aus Erbschaften wird das Finanzamt nichts einbehalten, heißt es in der Broschüre, die Martin Franzki gestaltet hat und die in den Pfarrämtern erhältlich ist – Zeichnungsbrief inklusive. Sobald das anvisierte Ziel von 250 000 Euro Einlage – Pi mal Daumen – erreicht ist, soll die Stiftung gegründet werden, und erst dann wird tatsächlich eingezahlt.

Dank günstiger Zinssätze – wegen der Verbindungen der Landeskirche springt mehr heraus als bei herkömmlichen Banken – hoffen die Initiatoren auf genügend Erträge, damit "die Kirche in der Stadt" bleibt, wie Schwaiger betont. Übrigens könne jeder entscheiden, in welche der beiden Säulen er oder sie investieren wolle, so Schwarz.

Beim Konzert "Ein feste Burg ist unser Gott" am Sonntag, 11. Dezember, ab 17 Uhr in der Martinskirche können sich Interessierte über die Stiftung informieren.