Albstadt Damit es in der Liebe wirklich klappt

Albstadt-Ebingen. Eine gewagte Entscheidung, mochte man meinen, denn Dietlinde Ellsässers bissiger Humor in Sachen Liebe – man kennt ihn auch aus dem "Dohlengässle" – ließ keine menschliche, präziser: männliche Schwäche unkommentiert. Heiner Kondschak mochte Amüsantes aus seinem Leben erzählen, Jakob Nacken den besänftigenden Part übernehmen – Ellsässer ließ keine Gelegenheit zum sarkastischen Seitenhieb ungenutzt. Zugleich provokant und gelassen – auf Schwäbisch geht das – plauderte die "Dame des Abends" mit den Zuschauern; einen Herrn in der ersten Reihe nötigte sie, mit ihr einen Stehblues zu tanzen, und Abstriche von ihren Ansprüchen zu machen fiel ihr ungeachtet aller Enttäuschungen, die bei unvollkommenen Wesen wie Männern nicht ausbleiben können, nicht ein. Sei es Ästhetik oder der perfekte Kuss: Sie weiß, was sie will. Zum Beispiel mehr Mannesmut beim Flirten – und mehr Romantik sowieso. Wie in den Texten der bekannten Schlager, die das Trio dezent parodistisch zum Besten gab.

Ihre beiden Bühnenkollegen hat die Dame nach bestandenen Geschicklichkeitsproben ausgewählt. Für voll nimmt sie sie aber offenbar trotzdem nicht; wenn sie mit ihnen sprach, klang sie nicht selten wie eine Kindergärtnerin, die es mit Dreijährigen zu tun hat. Kondschak und Nacken mochten noch so seriös antworten – ernst genommen, wurden sie nicht, sondern stattdessen mit Süßigkeiten gefüttert.

Allerdings kann auch Ellsässer nicht überall sein – dreimal im Laufe des Abends musste sie von der Bühne, um sich umzuziehen, und dann legten die beiden los. Das Lied, das Jakob Nacken spontan für eine Zuschauerin anstimmte, nachdem er ihr alle wichtigen Informationen zu ihrer Person entlockt hatte, erschien wie eine Wiedergutmachung des Bisherigen; im Instrumentalstück legten die Herren hohe musikalische Kunstfertigkeit an den Tag. Den Schlusspunkt setzten zwei Zugaben – und der Appell von Dietlinde Elsässer, jetzt nach Hause zu gehen und alle ihre Tipps in die Tat umzusetzen, damit es auch ganz bestimmt in der Liebe klappt.