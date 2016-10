Albstadt Damit der Kreislauf gut funktioniert

Dass es dabei aber nicht nur darum geht, Tonnen zu leeren, erfuhren die Kinder der Kita Malesfelsen bei den jüngsten Projektwochen: In der privaten Ganztageseinrichtung der Firma Groz-Beckert standen 14 Tage lang die Themen Abfall, Recycling und Ähnliches im Mittelpunkt.

Betreut wurden die Nachwuchsmüllmänner dabei vom Grosselfinger Unternehmen Bogenschütz Entsorgung, dessen Auszubildende zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Alisa Lalay, für einige Tage in der Kita war, um den Kindern spielerisch zu zeigen, was es mit Nachhaltigkeit und Recycling auf sich hat. "Je früher die Kinder ein Verständnis für diese Begriffe entwickeln, desto besser verstehen sie auch die Notwendigkeit, entsprechend zu handeln", so Uwe Bogenschütz, der ebenfalls vor Ort war.

Der große Laster ist für alle ein Hit