Albstadt Damit der Horizontklarerkennbar wird

Albstadt. Das erste und bislang letzte gesamtstädtische Konzept für Albstadt wird im nächsten Jahr 40 Jahre alt – höchste Zeit, mal wieder darüber nachzudenken: Wo will die Stadt als Ganzes hin? In welche Richtung soll sie sich entwickeln? Baubürgermeister Udo Hollauer, Gerhard Penck als Leiter des Stadtplanungsamtes und Markus Koch von der Stabsstelle Sanierung haben sich Gedanken darüber gemacht und dem Gemeinderat gestern den Antrag auf ein Stadtentwicklungskonzept vorgelegt, den das Gremium einstimmig erteilt hat. Soll es doch die vielen Konzepte für einzelne Bereiche zusammenbringen, was – wie Penck betont – den einen oder anderen Feinschliff an denselben notwendig machen wird. Schließlich sei die Stadt "mehr als die Summe ihrer Teile" und Teilkonzepte wiesen unvermeidlich Widersprüche auf.

Anders als das Stadtmarketingkonzept, das Albstadts Stärken ins Rampenlicht rücken solle, müsse sich das Stadtentwicklungskonzept mit den Schwächen beschäftigen – um sie "zukunftsorientiert zu beheben".

Das Werk, das Ende 2017 vorliegen soll, sei wichtig, damit der Gemeinderat die Prioritäten richtig setzen könne, so Penck. Wie es aussehen wird – das dürfen die Bürger mitbestimmen: Auf Mittwoch, 23. November, ab 19 Uhr sind sie zu einer Diskussionsveranstaltung in das Foyer der Zollernalbhalle eingeladen, die in Tischkreisen münden soll. Daraus sollen fünf Bürgerwerkstätten entstehen, die sich mit spezifischen Themen beschäftigen: der demografischen Entwicklung, dem wirtschaftlichen Strukturwandel, den ökologischen Herausforderungen, der Stadtentwicklung und dem Thema Sanierung – Überthemen, die sich konkreter definieren lassen: Wie wollen die Albstädter wohnen und arbeiten? Welches Gewerbe, welche soziale Infrastruktur, welche Bildungs- und Kultureinrichtungen brauchen sie? Was verstehen sie unter Stadtraumqualität? Was wünschen sie sich in den Bereichen Einzelhandel, Sport, Gesundheit, Erholung, Tourismus und Natur? Und nicht zuletzt stellt sich auch die Mobilitätsfrage. In jedem Fall sollen die Auswirkungen in der Gegenwart, aber vor allem in der Zukunft unter die Lupe genommen werden.