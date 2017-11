Albstadt Damit alle Wünsche in Erfüllung gehen

Damit Kinderaugen am Heiligabend strahlen können, starten die evangelischen, die evangelisch-methodistischen und die katholischen Kirchengemeinden in Tailfingen die Aktion, deren Ziel es ist, bedürftigen Kindern bis zum Alter von zwölf Jahren aus Tailfingen einen Weihnachtswunsch zu erfüllen. Familien mit geringem Einkommen können ab sofort einen Wunsch-Stern ausfüllen, der – ohne Namensnennung – im Schalterraum der Sparkasse, Am Markt 20 in Tailfingen aufgehängt wird. Dort können Spender bis zum 15. Dezember diesen Wunsch, der auf maximal 25 Euro begrenzt ist, erfüllen, indem sie einkaufen gehen und das Geschenk bei der Bank abgeben. Wer will, kann die Aktion auch mit einer Geldspende unterstützen. Nähere Informationen dazu erteilt die evangelische Kirchengemeinde Tailfingen.