Albstadt Dachgauben-Streit im "Haus Hofele"

Fast 600 Jahre alt ist die ehemalige Klause im Kirchengraben. Das Gebäude ist ein Kulturdenkmal, war aber jahrelang leer gestanden und in so einem schlechtem Zustand, dass die Denkmalschutzbehörde es bereits zum Abriss freigegeben hatte. Doch es kam anders: Der Ebinger Architekt Friedrich Rau und seine Tochter Josefa Knupe kauften das Haus und sanierten es mit viel Liebe und großem finanziellen Aufwand; mittlerweile betreibt Knupe darin eine Pension und das Bistro "Josis Klause".

Indes wohnt Knupe auch selber in der "Klause" und zwar unter dem Dach. Ihr Dachzimmer ist noch fensterlos, Vater und Tochter planten, zwei Dachflächenfenster einzubauen, doch die Denkmalschützer im Regierungspräsidium Tübingen und die Stadt Albstadt, die es vor Ort vertreten, sagten nein: Das spätmittelalterliche Fachwerkgebäude sei ein geschütztes Kulturdenkmal; Dachflächenfenster habe es vor 600 Jahren noch nicht gegeben, und deshalb würde das historische Erscheinungsbild des Hauses durch ihren Einbau erheblich beeinträchtigt. Einzig zulässige seien Gauben, die einzige Dachbefensterung, die das Mittelalter kannte.

Das akzeptierte Rau, der während der Sanierungsarbeiten so manches Scharmützel in Sachen Denkmalschutz ausfechten und unter anderem einen sechswöchigen Baustopp hinnehmen musste, nicht – er ging vor Gericht. Im Rahmen der Verhandlung besichtigten die Verwaltungsrichter das Gebäude, um sich einen Eindruck davon zu verschaffen, wie stark der Einbau der Dachflächenfenster den Charakter des Kulturdenkmals beeinträchtigen könnte – und ob die Ablehnung des Bauvorhabens nicht am Ende unverhältnismäßig sei: Ohne Dachfenster, so die Argumentation des Klägers, sei das Dachgeschoss überhaupt nicht bewohnbar.