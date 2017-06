Albstadt Dach muss unbedingt saniert werden

Kurzfristig sind Eingriffe in die Tragwerkskonstruktion erforderlich

Das ist derzeit in der Turn- und Festhalle Pfeffingen neben der Schule der Fall, die im Rahmen der städtischen Hallenkonzeption baulich untersucht worden ist. Das Gutachten zeigt nach Angaben der Stadtverwaltung, dass eine Dachsanierung an der Turn- und Festhalle notwendig ist. Die derzeit laufenden weitergehenden Untersuchungen für diese Sanierungsmaßnahme haben gezeigt, dass kurzfristig Eingriffe an der Dachtragwerkskonstruktion erforderlich werden.

Deshalb bleibt die Halle auch nach den Pfingstferien noch geschlossen und steht bis auf Weiteres nicht zur Verfügung. Die Stadtverwaltung will sich bemühen, den Hallennutzern geeignete Ersatzräume anzubieten, teilt sie mit.