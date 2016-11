Albstadt Crêpes essen hilft

Musik vom Balkon und ein Hauch von Fasnet

Der Ski-Club Truchtelfingen lud die Gäste bei Glühwein und Schnitzelwecken an ein paar Stehtischen zum Verweilen ein. Während die Musikkapelle vom Balkon des Seniorenzentrums für Unterhaltung sorgte, lockte die Tanzgarde der Fasnetsgesellschaft Schmiechataler mit Crêpes und Waffeln. Diese verkauften sie aber nicht, um die Vereinskasse aufzustocken, sondern für einen guten Zweck: Der Erlös soll an die Kinder der Familie in Meßstetten gehen, deren Mutter am Halloween-Abend tödlich verunglückte. Kurzerhand beschlossen die Tänzerinnen um Stefanie Ebeling und Ivonne Kaufmann, das Geld zu spenden, denn damit könne man den Kindern in der Weihnachtszeit wenigstens eine kleine Freude bereiten. Zur Freude der Tanzgarde kamen dabei fast 200 Euro an Einnahmen zusammen. Besonders wichtig sei den Vereinsmitgliedern die persönliche Übergabe der Spende.