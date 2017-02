Albstadt CompData: Zum Jubiläum ein Rekord

Die CompData Computer GmbH, 1976 gegründet, betreut heute mit mehr als 60 Mitarbeitern mehrere Hundert Unternehmen im deutschsprachigen Raum mit IT-Produkten. "2016 war für uns ein besonderes Jahr mit positiven Entwicklungen in allen Geschäftsfeldern", erklärt der Geschäftsführende Gesellschafter Reiner Veit. "Unser beständiges, organisches Wachstum bestätigt unsere Strategie, kontinuierlich in die Weiterentwicklung zukunftsfähiger Lösungen, die intensive Weiterbildung unserer Mitarbeiter sowie in Service und Support zu investieren."

Mit der Qualifizierung zum Microsoft Gold Partner erreichte CompData 2016 unter anderem die höchste Partnerstufe im Mittelstandsumfeld. Die Zertifizierungen bei Soft- und Hardwarepartnern, die Weiterentwicklung der Anwendungen sowie die jährliche Modernisierung der unternehmenseigenen IT-Infrastruktur machen laut Veit einen Großteil der Investitionen aus.

"Alle unsere Maßnahmen zielen darauf ab, die erkannte Notwendigkeit der Digitalisierung im Mittelstand voranzutreiben und damit den Erfolg unserer Kunden zu unterstützen", so Veit. "Unternehmer brauchen heute gute Analysewerkzeuge und Informationen auf Knopfdruck, um die Wirtschaftlichkeit von Produkten und des gesamten Unternehmens zu beobachten – durchaus auch in Form mobiler Lösungen." CompData ermöglicht Kunden mit praxisorientierten Softwarelösungen für Personal-, Waren- und Zeitwirtschaft, Finanzen und Controlling sowie mit intelligenter Vernetzung, qualitativ gute Daten zur Entscheidungsfindung zu generieren. Die Inte­gration der einzelnen Anwendungen untereinander erreicht einen maximalen Nutzen und vermeidet dabei doppelte Arbeiten und Fehler.