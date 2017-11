Albstadt Christdemokraten halten nichts von stationären Radarfallen

Nicht, dass die Christdemokraten etwas gegen Tempo 30, den Schutz lärmgeplagter Anwohner oder mehr Verkehrssicherheit hätten, aber sie stellen die Wirksamkeit stationärer Radarfallen in Frage: Raser, so wurde argumentiert, würden vor diesen kurz abbremsen und dann wieder aufs Gas treten; eine wirkliche Entlastung sei von ihnen nicht zu erwarten. Die Bürger aber würden unweigerlich Abzocke wittern. Albstadts Union empfiehlt stattdessen die Ausweitung der mobilen Überwachung, vor allem an Unfallschwerpunkten, in Wohngebieten – und eben nachts. Ein entsprechender Antrag des stellvertretenden Stadtverbandsvorsitzenden Steffen Conzelmann wurde mit großer Mehrheit angenommen.

Die Vorstandswahlen brachten keine spektakulären Wechsel. Roland Tralmer, der Stadtverbandsvorsitzende und Fraktionschef im Gemeinderat, wurde mit 100 Prozent der Stimmen im erstgenannten Amt bestätigt. Zugleich wurde der weitere Stadtverbandsvorstand im Wesentlichen ebenso in seinen Ämtern bestätigt.

Seine Stellvertreter sind Steffen Conzelmann, Friedrich Pommerencke und Bettina Zundel; Jürgen Kurz bleibt Finanzreferent, Lisa Of Pressreferentin, Christiane Lang Schriftführerin, Julia Alt Internetreferentin und Thomas Nutz Mitgliederreferent. Die Beisitzer heißen Stefanie Blickle, Stefan Buhmann, Marianne Dirié, Iris Schlegel, Katja Staiger, Renate Steim-Ölkrug, Frank Wieland und Kersten Zaar; neu in der Runde ist David Weyrich.