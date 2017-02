Albstadt Charme war sein österreichisches Erbteil

Sein Großvater war einer der Industriepioniere, dank denen Ebingen, Tailfingen und ihr Umland erst zu bescheidenem und schließlich beträchtlichem Wohlstand gekommen waren: Max Stocker war Mitbegründer der Firma Rehfuss & Stocker, die in ihrer Blütezeit zu den größten Arbeitgebern und Gewerbesteuerzahlern der Stadt zählten. Nach Stocker hatte zuerst der eine, dann der andere Schwiegersohn das Unternehmen geführt – es galt der Grundsatz, dass den Chefsessel zu räumen hatte, wer das 65. Lebensjahr überschritten hatte. Als Peter Rieder Ende der 1960er Jahre nach Freiburg ging, um Jura zu studieren, stand neben einem Vertreter der Familie Rehfuss sein Onkel Hans Rominger an der Spitze des Unternehmens.

Es war damals nicht unbedingt abzusehen, dass Rieder einmal in seine und die Fußstapfen von Vater und Großvater treten würde. Der Fabrikantensohn war dezent studentenbewegt und genoss dank üppigem Haar- und Bartwuchs zumindest zeitweilig den Ruf eines Bügerschrecks in seiner Heimatstadt. Doch die Ausschläge der politischen Wünschelrute nach links blieben Episode, gegen Ende der 70er Jahre kehrte Peter Rieder zurück nach Ebingen, und jetzt fingen die Lehrjahre erst richtig an. Eine Zeitlang zog er buchstäblich über die Dörfer und betreute wechselnde Produktionsstätten von Rehfuss & Stocker auf dem Heuberg. Den Berufsabschluss eines Textilkaufmanns erwarb er nie – doch das Metier beherrschte er nach nicht allzu langer Zeit aus dem Eff-Eff: Wenn er einen Stoff zwischen die Finger bekam, dann konnte er ihn praktisch blind identifizieren, Fertigung und Verarbeitung beschreiben und seinen Wert benennen.

Allerdings half alle Expertise nichts gegen die Globalisierung, die in den 90er Jahren den größten Teil der Albstädter Textilindustrie zur Aufgabe zwang. 1996 mussten auch Peter Rieder und Gerhard Rehfuss die Segel streichen und die Eröffnung des Vergleichsverfahrens für Rehfuss & Stocker beantragen – immerhin gelang es Rieder, einen Teil des Geschäfts und vor allem der Belegschaft in eine neue Firma zu überführen, CGL Sports in Truchtelfingen. Bereits 1998 gab er die Geschäftsführung ab, aber er blieb als Gesellschafter im Unternehmen präsent und hatte seinen Anteil am geschäftlichen Erfolg, der sich nach und nach einstellte: Die ersten Jahre waren hart, aber mittlerweile hat sich CGL als einer der führenden Hersteller von Sportbekleidung mit dem Schwerpunkt Gymnastik etabliert.