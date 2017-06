Albstadt-Lautlingen. Zum dritten Mal lädt der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß zu einem Tourismus-Gipfel ein, bei dem die touristischen Potentiale der Region ausgelotet werden sollen. Dieser findet am Mittwoch, 5. Juli, von 11.30 bis 13 Uhr unter dem Motto "Von der Schwäbischen Alb bis Oberschwaben" im Lautlinger Stauffenberg-Schloss statt. Gastgeber ist dabei neben Bareiß Klaus Brähmig, der stellvertretende Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Tourismus, Hauptredner Guido Wolf, der nicht Landesminister für Justiz, sondern auch für Tourismus ist und über landespolitischen Vorhaben in Sachen Tourismus informiert. Im Anschluss an die Veranstaltung besuchen Wolf, Brähmig und Bareiß gemeinsam die karolingische Klosterstadt "Campus Galli" in Meßkirch.