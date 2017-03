Albstadt Carina Steinhilber stark unterwegs

Mit 144,0 Punkten an Position fünf der Rangliste an den Start gegangenen verbesserte sich Carina Steinhilber um zwei Plätze und belegte den dritten Rang. Für ihr Programm erhielt sie von den Kampfrichtern 134,89 Punkte und musste lediglich Lara Füller vom RKV Poppenweiler (184,0/162,0) und Sandra Roller vom RV Nufringen (157,0/140,24) den Vortritt lassen. "Für Carina ist es sehr gut gelaufen, ich bin absolut zufrieden. Genau in diesem Bereich wollen wir landen. Wenn sie sich weiter stabilisiert hat sie durchaus die Chance auf einen Platz in der Nationalmannschaft", sagt Dieter Maute, Elite-Bundestrainer und Vereinstrainer beim RSV Tailfingen. "Es waren zum Teil noch Wackler im Programm, sie hatte auch Glück, aber auch gut gekämpft. Das Programm bleibt schwierig, da kann auch mal etwas schief gehen. Aber dieses Risiko gehen wir ein", so Maute weiter.

Nicht ganz nach Wunsch lief es gestern hingegen für David Mayer. Vier Minuten lang lag er auf Kurs, obwohl er an den Schnittstellen zwischen den einzelnen Übungen immer wieder einen Tritt mehr machen musste. "Er hat sich lange durchgebissen, das hat Zeit gekostete, und so ist er in Hektik geraten", sagt Trainer Maute. Die Konsequenz: dem RSV-Youngster unterlief ein Fehler, und am Ende brachte er drei Elemente nicht mehr in der vorgeschriebenen Zeit unter. Von 162,70 eingereichten blieben ihm am Ende 121,25 Punkte und Rang fünf im Fünfer-Feld. "Es waren keine großen Fehler dabei, aber die Abstimmung hat nicht richtig gepasst. Dennoch hat David eine Riesentwicklung gemacht", so Maute weiter.

Den Sieg im 1er der Junioren sicherte sich Simon Köcher vom RSV Öschelbronn (179,30/159,66) vor Anton Hanselmann vom RV Öhringen (176,50/154,08) und Justus Heisrath vom RV Bonlanden (170,30/143,46).