Albstadt Bushaltestellen nicht anfahrbar

Die Bushaltestellen Rathausplatz und Quellenstraße sind während der Radrennen nicht anfahrbar. Die Ersatzhaltestelle in Fahrtrichtung Ebingen wird in der Lindenstraße gegenüber der Metzgerei Eppler eingerichtet; in Gegenrichtung befindet sich die Ersatzhaltestelle in der Landmannstraße bei der Einmündung Degerfeldstraße.