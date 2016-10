Albstadt Bundesstraße 463 ist wegen Leitungsbruchs gesperrt

Das Rohr, das 35 Zentimeter Durchmesser hat, war gestern kurz nach 9.30 Uhr auf Höhe der Zufahrt zur Toom-Baustelle gebrochen; danach hatten sich sekündlich 200 Liter – eine volle Badewanne – ins Erdreich, in die Straßengräben, die Schmiecha und den Kanal ergossen. Nach 15 Minuten war das Wasser abgestellt, und die Albstadtwerke sowie die Tiefbaufirma Graf machten sich daran, abwechselnd die Straße aufzugraben und das Wasser abzupumpen. Unterdessen wurde die B 463 zwischen den Einmündungen von Ziegler- und Sigmaringer Straße gesperrt.

Die Reparaturarbeiten dauerten bis in die Nacht und werden heute fortgesetzt – das Rohr dürfte auf ein bis zwei Metern Länge eingerissen sein und muss an der fraglichen Stelle ausgewechselt werden. Außerdem muss gewährleistet sein, dass die Fahrbahn nicht unterspült und der wiederhergestellte Straßenkörper stabil ist –­ schließlich ist er immensen Belastungen ausgesetzt. Die Arbeiten werden auf jeden Fall bis heute Nachmittag, eventuell sogar bis Samstag dauern. Der Durchgangsverkehr wird in dieser Zeit über Ziegler- und Sigmaringer Straße umgeleitet.