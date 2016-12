Albstadt Bruder getötet: Mord oder Notwehr?

Hechingen/Albstadt - War es Notwehr oder Totschlag? Die schreckliche Bluttat in der Neujahrsnacht 2015 in einer Wohnung in Tailfingen wird vor dem Hechinger Landgericht erneut aufgerollt. Man erinnert sich: Ein heute 53-Jähriger hatte seinen drei Jahre älteren Bruder nach einem heftigen Streit mit vier Messerstichen getötet und danach den Notruf gewählt.