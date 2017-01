Albstadt Bruder erstochen: Haft für 53-Jährigen

Das Landgericht Hechingen, wo die schreckliche Bluttat zum zweiten Mal verhandelt wurde, sah es als erwiesen an, dass der 53-Jährige die tödlichen Messerstiche – zwei davon in die Lunge, einen ins Herz – in der Nacht auf den 1. Januar 2015 in seiner Wohnung an der Straße Am Markt in Tailfingen in voller Absicht und im Wissen um deren todbringende Wirkung gegen seinen Bruder gesetzt hatte. Das Urteil: vier Jahre Haft wegen Totschlags. Damit kam die Kammer unter dem Vorsitz von Richter Schwarz zu einem anderen Urteil als jene, die den Albstädter im Juli 2015 freigesprochen hatte. Richter Anderer hatte dieses Urteil, gegen das die Staatsanwalt Revision eingelegt hatte, damals damit begründet, dass Notwehr nicht ausgeschlossen werden könne.

Genau das aber schloss nun Richter Schwarz aus: Zwar habe es in der Neujahrsnacht 2015 zwischen dem Angeklagten und dessen Bruder einen heftigen Streit gegeben, in dessen Verlauf der später Getötete seinen jüngeren Bruder in dessen Wohnung kräftig vermöbelt habe. Jedoch stehe nach Auswertung der objektiven Spuren am Tatort fest, dass dieser Streit beendet gewesen sei, als der heute 53-Jährige seinen Bruder durch die Wohnung verfolgt und ihn dann mit zwei Messern attackiert habe. Das Opfer habe demnach die Wohnung nach dem vorangegangenen Streit verlassen wollen, als er unvermutet – Abwehrverletzungen wurden nicht festgestellt – von hinten angegriffen worden sei.

Die Stiche seien laut den Gutachtern mit großer Wucht gesetzt worden, so Schwarz; das legten die "erheblichen Stichkanallängen" sowie der Umstand nahe, dass eines der beiden Messer dadurch abbrach. Die beiden Stiche, die die Lunge verletzten, seien kurz nacheinander ausgeführt worden – so kurz, dass ein Teil der Klinge zwischen dem ersten und zweiten Stich im Körper verblieben war.