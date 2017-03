Albstadt Brigitte Schick wird Lindners Erbin

Wie ein roter Faden zieht sich der Name Bernhard Lindner durch die Geschichte der Siedler- und Gartenfreunde. 32 Jahre hatte er das Amt des Vorsitzenden mit viel Herzblut ausgeübt; vor einem Jahr starb er im Alter von 68 Jahren. "Wir haben einen hilfsbereiten, offenen, engagierten und ganz besonderen Menschen verloren", würdigte ihn Brigitte Schick in der Versammlung. In den vergangenen zwölf Monaten war die Arbeit der Vorstandschaft auf mehrere Schultern verteilt worden, nun standen die Neuwahlen an. Bei diesen wurde Schick zur Vorsitzenden und Hans-Otto Conzelmann zu ihrem Stellvertreter gewählt. Kassenwartin ist Tanja Mährle, Schriftführerin künftig Jeanette Schick. Die Ausschussmitglieder heißen Ellen Lindner, Ilse Koch, Angelika Boni, Paul-Gerhard Roth, Joachim Templin und Joachim Thal, die Kasse prüfen Hans-Friedrich Lang und Marlene Roth.

Zu Beginn hatte Brigitte Schick in ihrem Jahresrückblick an Fachvortrag, Osterbasteln, Winterschnittkurs, Adventskaffee, Altpapiersammlung, Ferienspiele, Ar-beitsdienste und neun Ausschusssitzungen erinnert. Höhepunkt war die Feier des 75-jährigen Vereinsbestehens im Juni mit zahlreichen Gratulanten: "Unsere Truchtelfinger haben uns in großer Zahl besucht und mit vielen Kuchenspenden unterstützt". Auch in sportlicher Hinsicht waren Siedler- und Gartenfreunde erfolgreich, beispielsweise beim Truchtelfinger Sommer-Biathlon, den sie zum dritten Mal gewannen. Der Wanderpokal ging damit in ihren Besitz über.

Einen detaillierten Kassenbericht trug Tanja Mährle vor. Der Bezirksvorsitzende Martin Meißner zeigte sich vom Miteinander im Verein angetan. Den Schlusspunkt setzten die Ehrungen. Für 60-jährige Vereinsmitgliedschaft wurde Magdalena Sperber mit der goldenen Ehrennadel und der dazugehörigen Ehrenurkunde bedacht. Zum Ehrenmitglied ernannte der Verein Peter Lang, der seit 50 Jahren mit von der Partie ist. Seit vier Jahrzehnten Jahren halten Karl Beck und Tailfingens Alt-Bürgermeister Horst Kiesecker den Truchtelfinger Siedler- und Gartenfreunden die Treue.