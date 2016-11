Albstadt Brezeln und Mäuse – lecker selbst gemacht

Kräftig mit anpacken und am Ende des Tages ihre selbst gebackenen Brezeln und Mäuschen mit nach Hause nehmen durften die Viertklässler der privaten Grundschule Malesfelsen bei ihrem Besuch in der Bäckerei Stemke in Ebingen im Rahmen ihres Projekts "Vom Korn zum Brot".