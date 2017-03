Albstadt Braunkehlchen bringen viele Punkte

Albstadt. 30 Gemeinden hatten sich um die Vorreiterrolle in Sachen Biotopvernetzung beworben, vier erhielten den Zuschlag – eine davon ist Albstadt. Ziel des Projekts ist es herauszufinden, wie man möglichst gezielt, wirkungsvoll und eben nicht aufs Geratewohl Natur- und Artenschutz betreibt, und da gilt als vielversprechendste Strategie in einem Land mit dichter Besiedlung und hohem Landschaftsverbrauch die Biotopvernetzung. Sie ermöglicht es Tier- und Pflanzenarten, sich zu verbreiten, obwohl ihnen nur ein Bruchteil der Landschaft zur Verfügung steht.

Um Inselbiotope miteinander zu vernetzen, muss man aber erst einmal wissen, wo sie sind. Das Büro Grossmann hat ermittelt, wo sich Albstadts Artenreichtum konzentriert. Bei Null musste es dabei natürlich nicht anfangen; dass die Artendichte in der Wacholderheide und auf dem Trockenrasen besonders hoch ist, wissen auf der Alb nicht nur eingefleischte Naturliebhaber. Die Landkarte mit den sogenannten trockenen Standorten, die Klaus Grossmann den Gemeinderäten präsentierte, wies erwartungsgemäß besonders viele rote Flecken auf: Längs der Traufkanten und Abhänge überm Eyachtal und auf der Ostseite des Talgang liegen zahlreiche Felsnasen, Heideflächen und Magerwiesen, wo sich das Zurückschneiden der Baumsukzession segensreich auf die Artenerhaltung auswirken. Beim sogenannten "mittleren Verbund" – klassisches Beispiel sind Streuobst- und Freilandmähwiesen – kann man durch Baumschnitt und gezielte, termingerechte Mahd auch ein Menge erreichen. Der "feuchte Verbund" spielt auf der karstigen Alb keine große Rolle.

Dass von den offiziell als Heide oder Magerrasen ausgewiesenen Flächen so manche das Prädikat nicht mehr verdienen, daraus machte Grossmann am Donnerstagabend kein Hehl: Der Kampf gegen die Sukzession wird stellenweise mit dem Rücken zur Wand geführt; schon der Erhalt des Bestands wäre ein Erfolg, das Projekt Biotopverbund strebt allerdings mehr an: Sogenannte Kernflächen und -räume sollen durch "Suchräume" in etwa einem Kilometer Entfernung ergänzt werden – so werden Netze geknüpft. Der "trockene Verbund" ist dabei von besonderer Bedeutung, denn Albstadt liegt genau auf einer seiner großen Verbundachsen, die sich durchs Land ziehen. Die des "mittleren Verbunds" verläuft eher durchs Vorland der Alb und die des "feuchten Verbunds" weit entfernt am Bodensee und im Rheintal.