Albstadt Brandruine wechselt den Besitzer

In den 30 Minuten, die als Biete-Zeit angesetzt waren, wechselten sich die Bieter am Tisch des Rechtspflegers ab. Erstes Gebot: 11.000 Euro. Zweites Gebot: 55.000 Euro. Drittes Gebot: 100.000 Euro. Auffällig: Der Eigentümer – er hätte im Fall eines Gebots eine Sicherheit über dessen Höhe vorlegen müssen – bot nicht mit, wohl aber ein Mann gleichen Nachnamens, der das Gebot munter in die Höhe trieb.

Dass der Eigentümer im Gerichtssaal versuchte, Investoren für ein Projekt mit 40 Wohneinheiten und einer gewerblichen Einheit zu gewinnen, verbot ihm der Rechtspfleger postwendend und kommentiere den Protest des Mannes mit den Worten: "Das hätten Sie draußen erledigen können. Sie werden mir in meinem Gerichtssaal nicht sagen, was ich zu tun habe."

Das Wettbieten ging daraufhin munter weiter und spielte sich im wesentlichen zwischen dem mutmaßlichen Verwandten des Eigentümers, einer zweiköpfigen Bietergemeinschaft und einem Bieter aus Mannheim ab. Letzterer war es, der am Ende den Zuschlag bekam: für unerwartete 465.000 Euro. Was will er mit dem Gebäudekomplex anfangen? "Vielleicht Wohnungen", kommentierte er zunächst, um dann zu berichten, dass er Inhaber einer Firma für Fliesen und Estrich sei und expandieren wolle. Bemerkenswert: Keine halbe Stunde nach der Versteigerung saß der Mannheimer mit dem Namensvetter des Eigentümers beim Kaffee in der Ebinger Innenstadt zusammen. Beide hatten auch im Gerichtssaal nebeneinander Platz genommen und sich wechselseitig überboten.