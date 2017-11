Albstadt Brand zerstört Firma Carl Meiser

Albstadt-Tailfingen (mak). Das Feuer war gegen 15.45 Uhr ausgebrochen, dem Vernehmen nach unter dem Dach des Produktionsgebäudes an der Ecke von Langenwand- und Seidelbaststraße – laut Angaben der Einsatzleitung hatten Zeugen von "zwei schweren Schlägen" berichtet. Das Feuer breitete sich innerhalb von kürzester Zeit im ganzen Dachgeschoss aus; die Albstädter Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass es auch auf das Dach des angrenzenden Verwaltungsgebäudes in der Stadionstraße übergriff. Im Einsatz waren alle Abteilungen der Albstädter Löschbezirke Mitte und Süd, also Ebingen, Tailfingen, Pfeffingen und Burgfelden, beide Albstädter und dazu noch die Meßstetter Drehleiter sowie das Rote Kreuz. Wichtigste Aufgabe beim Brandeinsatz war es, das Feuer durch eine Riegelstellung an seiner weiteren Ausbreitung zu hindern – in nächster Nähe befanden weitere Gewerbe- und auch Wohngebäude sowie ein Tank mit explosivem Inhalt.

Von Verletzten wusste die Einsatzleitung am Montagnachmittag nichts zu berichten; offenbar war es der Belegschaft gelungen, die brennenden Häuser nach den mutmaßlichen Explosionen geordnet zu verlassen. Weder über die Brandursache noch über die Schadenshöhe ließen sich präzise Angaben machen; man muss davon ausgehen, dass die Höhe des Sachschadens im Millionenbereich liegt. Die Kriminaltechnik hat Ermittlungen aufgenommen, die Spurensicherung konnte die ausgebrannten Gebäude aber gestern noch nicht betreten.

Die Firma Carl Meiser gilt als eine der innovativsten in Albstadt. Sie besitzt etliche Patente für Produkte und Fertigungsverfahren und hatte erst in den vergangenen zwei Jahren ein neues Entwicklungslabor und eine neue High-Tech-Produktionslinie eingerichtet.