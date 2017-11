Albstadt Brand in Tailfingen: Schaden in Millionenhöhe

Die Löscharbeiten hatten sich bis tief in die Nacht hingezogen – erst gegen vier Uhr war der größte Teil der Feuerwehr abgerückt. Am Morgen ging die Arbeit weiter – in der Decke zwischen dem ersten Stock und dem Dachgeschoss des ausgebrannten Verwaltungsgebäudes in der Stadionstraße waren noch drei Glutnester entdeckt worden, die im Lauf des Vormittags gelöscht wurden.

Die vorläufige Bilanz, die Stadtbrandmeister Michael Adam am Dienstagmorgen zog: Die Dachgeschosse des Verwaltungsgebäudes und des südlich angrenzenden Produktionsgebäudes, in dem das Feuer ausgebrochen war, sind vollständig ausgebrannt; das Dach des Produktionsgebäudes wurde noch im Lauf der Löscharbeiten durch einen 80 Tonnen schweren Abrissbagger niedergerissen – die Atemschutzträger hatten an einem bestimmten Punkt nicht weiter vordringen können, weil die Einsturzgefahr zu groß war.

Die Chemikalien, die ein Stockwerk tiefer in Fässern lagerten, sind nicht verbrannt, und obwohl der Wind aus nordöstlicher Richtung wehte, konnte die Feuerwehr verhindern, dass die Flammen auf das südlich angrenzende eingeschossige Produktionsgebäude in der Seidelbaststraße übergriffen – sein Dach war während des Löscheinsatzes ständig von der Meßstetter und der Balinger Drehleiter aus "beregnet" worden; die Produktion ist dank dieser Maßnahme weitgehend intakt, die Schäden sind überschaubar. Auch der Flüssiggastank in unmittelbarer Nachbarschaft blieb vom Feuer verschont; die Feuerwehrabteilungen Pfeffingen und Burgfelden hatten ihn durch eine Riegelstellung abgeschirmt.