Albstadt Brand: Hat Mann nach Streit Haus angezündet?

Noch vor Ort hat die Polizei in der Nacht zum Donnerstag einen 25-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, den Brand in einem Doppelhaus am Bühl gelegt zu haben. Er wurde noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft Hechingen hat gegen den Mann einen Haftbefehl beim zuständigen Gericht wegen schwerer Brandstiftung erwirkt. Der Mann ist bereits vorbestraft.

Gegen 2.15 Uhr war das Feuer im Keller des Doppelhauses ausgebrochen und breitete sich in kurzer Zeit über alle Stockwerke aus – als die Polizei bereits vor Ort war: Kurz zuvor war sie in die Straße am Bühl gerufen worden, wo es zu einem Streit zwischen dem 25-Jährigen und seiner Freundin gekommen war. Wie zu erfahren war, soll die Frau das Haus bereits vor dem Eintreffen der Polizei mit ihren drei Kindern verlassen haben.

Feuerwehr ist mit 60 Helfern im Einsatz