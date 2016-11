Albstadt Bogen spannt sich bis nach Europa

Bevor der Europaabgeordnete Norbert Lins die Mitglieder über den Stand der EU nach Brexit und US-Präsidentschaftswahl informierte, zog CDU-Stadtverbands- und Gemeinderatsfraktionsvorsitzender Roland Tralmer Bilanz über die Arbeit der vergangenen zwölf Monate. Er dankte allen Aktiven für das große Engagement im Landtagswahlkampf, auch wenn dessen Ergebnis insgesamt enttäuschend gewesen sei – trotz "hervorragender personeller Aufstellung jedenfalls im Wahlkreis Zollernalb".

Das magere Ergebnis in Stadt und Land dürfe nicht als "Betriebsunfall abgetan werden" sondern zeige, dass die CDU, wolle sie Volkspartei bleiben, nicht allein als "Partei der Ministerialen und Amts- und Würdenträger" wahrgenommen werden dürfe, so Tralmer. Vielmehr sei es mehr denn je wichtig, das Ohr am "Otto Normalverbraucher" zu haben. Eine Volkspartei dürfe nicht allein Politik für Randgruppen machen, sondern sei bei den Interessen der breiten Bevölkerungsmehrheit gefragt.

Das gelte selbstverständlich auch für die Kommunalpolitik, die in den nächsten Monaten erheblichen Erklärungsbedarf hinsichtlich von Themen wie Verschuldung, Hallenproblematik, Verkehrsanbindung und Krankenhaus habe.