Albstadt Bloß nicht höher als die Nachbarn

Albstadt-Ebingen. Vom vorderen Flügel des Hauses mit dem L-förmigen Grundriss steht mittlerweile nur noch das Gemäuer des Erdgeschosses. Die Pläne für ein neues Gebäude liegen der Stadt Albstadt mittlerweile vor; ein förmliches Baugesuch hat der Bauherr in spe, die in Balingen ansässige Firma Sovinvest, noch nicht gestellt. Wie Projektleiter Jakob Seel auf Anfrage des Schwarzwälder Boten erklärt, soll sich die Gestaltung des Neubaus, den momentan zwei Architekturbüros planen, an den Vorgaben orientieren, die der Bestand macht: Giebeldach, drei Vollgeschosse und ein Dachgeschoss, insgesamt sechs Mietwohnungen mit je dreieinhalb Zimmern im ersten und zweiten Stock sowie im Dachgeschoss.

Ursprünglich waren für den ersten Stock drei Wohnungen vorgesehen, aber davon, so Seel, sei man abgekommen, da die zur Verfügung stehende Fläche – 210 Quadratmeter – dafür allzu klein erschien: Die jungen Familien, die man anzusprechen wünsche, kämen mit zweieinhalb Zimmern nicht aus, und auch das solvente ältere Ehepaar lege erfahrungsgemäß Wert auf ein drittes Zimmer für etwaige Gäste.

Ins eingetiefte Erdgeschoss kommen die fahrbaren Untersätze – Sovinvest will die Stellplätze für acht Autos im Haus selbst unterbringen. Ursprünglich war an eine Zufahrt auf der Hofseite gedacht, doch die hat die Stadt kategorisch abgelehnt; in der überarbeiteten Planung liegt der Garageneingang am Ende der Wilhelm-Dodel-Gasse. Laut Seel hat die Stadt zugesagt, der Fahrbahn ein leichtes Gefälle zu geben, sodass es drinnen keiner Rampe bedarf. Das Wort Tiefgarage, so der Projektleiter, treffe den Sachverhalt daher nicht wirklich: Garage ja, tief nein.