Albstadt Blitz und Donner wie bestellt

Die Feierlichkeiten beginnen um 10 Uhr mit dem Festgottesdienst; im Anschluss an diesen zieht die gesamte Festgemeinde zur Festhalle in Ebingen. Die Kinder feiern parallel dazu einen Kindergottesdienst in der Realschule neben der Festhalle. Sie dürfen schon um 9.30 Uhr gebracht werden, damit ihre Eltern danach rechtzeitig zur Kirche kommen.

Auch das Bühnen- und Rahmenprogramm der Kinder, um das es bei dem sturmumtosten Vorbereitungstermin ging, verläuft parallel zu dem der Großen. Während im Festzelt vor der Halle Bands aufspielen und Chöre singen, bieten in der benachbarten Schlossberg-Realschule Kinder aus acht verschiedene Kindergärten von 12 bis 16 Uhr Unterhaltung und Kurzweil. Pfarrerin Ilze Druvina strahlte übers ganze Gesicht, als sie den Ehrenamtlichen die geplanten Spielstationen vorstellte. Ebenso ihr Sohn Martins – er heißt wie der Reformator; "Martins" ist die lettische Variante von "Martin". Als Requisit seines Auftritts präsentierte der Siebenjährige den Erwachsenen eine Armbrust und zeigte ihnen auch gleich, wie sie funktioniert. Martin Luther lebte im 15. und 16. Jahrhundert, der Zeit der Landsknechte und der letzten Ritter – da liegt es doch nah, Ritterspiele auszurichten.

"Meet and Greet: Martin Luther" steht auf der alten Schatzkarte mit der Wartburg in der Mitte. Die kleinen Gäste des Reformationssommerfests werden auch auf Schatzsuche gehen und sogar ein Schatzkästchen selbst gestalten – schließlich, sagt Luther, der Übersetzer der Heiligen Schrift, ist "die Bibel ein Schatz". Einige Bibelverse auf Griechisch mit Federkiel und Tinte schreiben? Sich einmal so richtig bei einem Gewitter gruseln? Im Kräutergarten von Katharina von Bora wandeln und Düfte unterscheiden? Ganz genau hinhören, nicht nur aufs Wort Gottes, sondern auch im Hör-Memory? Ob Quiz oder Ausmalbuch – für jeden ist etwas dabei; in diesem Kinderprogramm werden tatsächlich alle Sinne angesprochen. Man geht mit Luther auf Zeitreise und folgt den Stationen seines Lebens.