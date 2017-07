Albstadt Blick auf Widerstand

Albstadt-Lautlingen. Zu den bekanntesten Widerstandskämpfern gegen Hitler gehören Claus und Berthold von Stauffenberg. An sie wird am 20. Juli – dem Tag des Attentats auf Adolf Hitler im Jahre 1944 – in Lautlingen, einem ehemaligen Wohnsitz der Familie, seit nunmehr 60 Jahren in einer Gedenkstunde erinnert. Die Gedenkstunde am Donnerstag, 20. Juli, beginnt um 18 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Johannes der Täufer.