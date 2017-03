Albstadt Bläserjugend hat viele Aufgaben hervorragend gemeistert

Die Jugendleiterin listete die Höhepunkte des Berichtsjahr auf; ihr Rückblick begann mit den Jugendmusiktagen 2016, die vom Musikverein Nusplingen ausgerichtet worden waren. Es fanden 36 Wertungsauftritte statt, auch D-Prüfungen wurden im durchgeführt. An der D1-Prüfung beteiligten sich 167 Jungmusiker, an der D2-Prüfung 45 und an der D3-Prüfung zwei. Zusätzlich bot Joachim Mager während des D3-Lehrgangs in Tübingen einen Dirigentenworkshop an, der mit fünf Teilnehmern voll belegt war. Wie Wasserkampf weiter berichtete, hat bei einer Jugendleitertagung, deren Gastgeber der Musikverein Bisingen war. Wolfram Dehner den Jugendleitern des Kreisverbandes einen Einblick in die Planungen für die Jugendmusiktage in Bisingen gegeben.

Am Ende dankte Wasserkampf nochmals allen, die sie im vergangenen Jahr unterstützt haben. Besonders dem Bläserjugendteam mit Vivienne Trewin, Sebastian Mayer, Vanessa Mattes, Sandra Mattes und Lisa Wasserkampf, aber auch dem Kreisvorstand und besonders Heiko Peter Melle. Der Bericht des Kreisverbandsjugendleiters Joachim Mager wurde in schriftlicher Form verteilt. Darin waren alle Termine der Jungen Bläserphilharmonie aufgelistet.

Die Entlastung führte Heiko-Peter Melle herbei. Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vivienne Trewin ist stellvertretende Kreisverbandsjugendleiterin, Vanessa Mattes und Lisa Marie Wasserkampf sind Beisitzer, Sabine Wasserkampf bleibt Jugendleiterin des Kreisverbands; Sandra Mattes und Sebastian Mayer amtieren weiterhin als Beisitzer.