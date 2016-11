Albstadt Biotopverbund

Albstadt (key). "Ein gut geplantes Netz von vielen kleinen Maßnahmen über Gemeindegrenzen hinweg trägt zum Erhalt der biologischen Vielfalt bei. Davon profitieren Natur und Menschen im Land gleichermaßen" – so erklärt Umwelt- und Naturschutzminister Franz Untersteller das landesweite Modellprojekt für einen Biotopverbund, dem auch die Stadt Albstadt angehört.

Damit ist sie – zusammen mit Backnang, Bischweiher-Kuppenheim und Singen – eine von vier Kommunen in Baden-Württemberg, die Erfahrungen mit konkreten Einzelmaßnahmen für einen lokalen Verbund von Biotopen sammelt und damit zum Beispiel für andere Städte und Gemeinden werden sollen, wie es in einer Pressemitteilung des Umweltministeriums heißt. Konzipiert und betreut wird das Modellprojekt von der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW). Axel Mayer kann all das genauer erklären, ist er doch einerseits Grün- und Umweltplaner im Stadtplanungsamt Albstadt und andererseits Alb-Guide beim Naturschutzbund, also Praktiker in Sachen Umweltschutz. "Albstadt hat sich als eine von 30 Gemeinden beworben, Modellgemeinde zu werden, und für jeden Regierungsbezirk wurde eine ausgewählt", so Mayer. Derzeit sei das Umweltplanungsbüro Dr. Grossmann in Balingen damit beschäftigt, Kernflächen auszusuchen, um daraus konkrete Maßnahmen zu entwickeln – als Beispiel für eine solche nennt Mayer das Pflanzen von Streuobstwiesen. Während das LUBW die Untersuchungen bezahle, dürften die Maßnahmen später nicht bezuschusst werden, so Mayer. Allerdings: "Sie können wir später ins Ökokonto der Stadt einstellen."

Im Klartext: Baut die Stadt zum Beispiel eine Straße, muss sie anderswo den Eingriff in die Natur ausgleichen – beides wird auf der Soll- respektive Haben-Seite des Ökokontos vermerkt.