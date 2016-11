Albstadt Bilanz zum zehnten Jubiläum: Der Verein ist auf gutem Weg

Bei zahlreichen Veranstaltungen zum zehnjährigen Bestehen zeigte sich laut Fischer eine große Bereitschaft unter den Mitgliedern, diese sportlichen und gesellschaftlichen Events zu einem Erlebnis und Erfolg zu machen. So wurden unter anderem der Tag des Mädchenfußballs, ein Jubiläumsspiel gegen die TSG Balingen, das dreitägige Saisonabschlussfest mit Jugendturnieren und einem Elfmeterschießen mit 40 Mannschaften sowie die diesjährige Stadtmeisterschaft von den Mitgliedern organisiert.

Der Vorsitzende sprach allen Beteiligten ein großes Lob aus. Fischer ging in seiner Rede auch auf das Ziel ein, bei Kindern und Jugendlichen eine ganzheitliche Entwicklung zu fördern. So dienen eine Spendenaktion für das Ronald McDonald-Haus in Tübingen oder ein Training mit Flüchtlingskindern der Vermittlung von Werten wie Toleranz, Fairness und Integration. Kritik äußerte er am Zustand einiger Spielorte, an denen wichtige Standardeinrichtungen noch immer trotz mehrmaliger Anmahnung nicht vorhanden seien.

Die Leiter der einzelnen Abteilungen gingen auf die sportlichen Erfolge der Aktiven- und Jugendmannschaften ein.